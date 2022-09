Politie krijgt minder meldingen binnen over Tref: ‘Maar dat wil niet zeggen dat overlast afneemt’

Kwamen er in 2021 in totaal 165 klachten binnen, nu staat de teller op 47. ,,Het merendeel van de meldingen gaat over jongeren die in het winkelcentrum hangen’’, zegt Mireille Aalders van de politie. ,,Ten opzichte van vorig jaar hebben we nu minder overlastmeldingen gekregen. Maar dat wil niet zeggen dat er minder overlast is. Het kan ook zo zijn dat mensen minder aan ons doorgeven.’’