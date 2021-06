Politie kondigt nieuwe acties aan tegen overlast op Vlissingse boulevard

video Douane-directeur vol vertrouwen over havenaan­pak Vlissingen: 25 mensen erbij en controle met drones

8 juni VLISSINGEN-OOST - Vol trots presenteerde de douane in Vlissingen vrijdag de werking van de OED. Dit luchtafzuigapparaat is een extra middel bij de opsporing van drugs die vanuit Zuid-Amerika het land in worden gebracht. Maar hoe krachtig is de douane nou eigenlijk in Vlissingen? Vijf vragen aan Chris Lohstro, directeur van de douane in Breda, waar Vlissingen onder valt.