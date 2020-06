Politie is overlast door scooterrijders beu: tientallen boetes in twee weken tijd

De politie kreeg de laatste tijd steeds meer meldingen over scooterrijders die zich niet aan de regels hielden. Daarom werden scooteraars twee weken lang extra in de gaten gehouden. Het leidde tot 36 boetes voor scooterrijders wiens voertuigen harder konden dan is toegestaan, en 19 voor verkeersovertredingen, zoals rijden door rood licht of over fietspaden. Er werd ook een scooter in beslag genomen van iemand die meerdere overtredingen beging.