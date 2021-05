Politie houdt vijf jongens aan voor schietincident in woning Iepenstraat

video Man gewond bij schietpar­tij in Oost-Sou­burg: ‘Dit is een straatje waar normaal nooit wat gebeurt’

17 mei OOST-SOUBURG - Buren van de man die maandag gewond raakte bij een schietpartij in een huis aan de Iepenstraat in Oost-Souburg, hadden dat niet zien aankomen. De familie van het slachtoffer is ‘vriendelijk', en ze wonen in ‘een rustige straat waar nooit wat gebeurt'.