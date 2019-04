Politie houdt agressieve man aan in Middelburg

Ster van Goese dj rijst snel: van een frisfeest naar het Bevrij­dings­fes­ti­val

27 april GOES - In een paar maanden tijd van een frisfeest in Heinkenszand naar de hipste clubs in binnen- en buitenland. De ster van DJ ROANO uit Goes rijst snel. Op 5 mei draait hij op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. ,,Dat is een droom die uitkomt’’, zegt hij.