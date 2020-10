Politie houdt 25-jarige man aan die in Middelburg rondrijdt in gestolen auto

Veere wil illegale verhuur van woningen aanpakken

16 oktober DOMBURG - De verhuurders van illegale vakantiewoningen lopen vanaf volgend jaar meer risico. Het dagelijks bestuur van de gemeente Veere wil namelijk de pakkans flink vergroten door meer controles uit te voeren. Het wil volgend jaar het team dat zich bezighoudt met die en andere controles verdubbelen, aldus wethouder Chris Maas (PvdA/GL). ,,We willen er vier mensen bij voor handhaving. Twee opsporingsambtenaren, één jurist en één administratief medewerker. Op die manier hebben we meer capaciteit op straat om daadwerkelijk te controleren en meer hier in huis om het juridisch en administratief goed uit te werken.”