Politie haalt feestende jongeren uit kleedkamer Veerse Poort in Middelburg

Het complex wordt gebruikt door de voetbalclubs Zeelandia Middelburg en MZVC. Zeelandia Middelburg-voorzitter Remy Verhage weet niet hoe de jongeren aan een sleutel kwamen. ,,Ook als het geen coronacrisis is, ben je er als club natuurlijk niet blij mee dat jongens zomaar de kleedkamer in komen. Maar onder deze omstandigheden is het helemaal niet te geloven. Je leest dat dit soort dingen in het land gebeuren, maar nu komt het wel heel dichtbij. Blijkbaar lopen er mensen rond die hun verantwoordelijkheid niet nemen. Wie de jongens zijn weten we nog niet, dus ook niet of het leden van onze vereniging zijn. Dat wordt nu allemaal uitgezocht. Over eventuele sancties vanuit de club kan ik nog niks zeggen.‘’