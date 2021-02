Politie en OM onderzoeken discriminatie en bedreiging in Vlissingen

Het incident speelde zich op maandag 25 januari af op het Stadhuisplein en werd vastgelegd op camera. De video ging vervolgens rond op sociale media. Te zien was hoe de Vlissinger agenten aansprak en zich negatief uitliet over Marokkanen. Hij riep dat ze naar Auschwitz moesten. ‘Naar de gaskamers’. De Vlissinger zou later verklaren dat hij vlak daarvoor was uitgescholden door Marokkaanse tieners en spijt had van de uitspraken.