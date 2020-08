Politie beëindigt illegaal feest met 200 jongeren op strand van Dishoek

Tientallen jongeren kwamen vrijdagavond tegen een uur of zes naar het strand om een feestje te vieren. “Ze waren nog aan het opbouwen toen collega’s daar arriveerden’’, vertelt Alwin Don namens de politie. “Er was een vergunning aangevraagd bij de gemeente, maar die was niet verleend. Dus mocht er niet gefeest worden. Dat hebben we ter plekke ook besproken.”

Nadat de dj-set was afgebroken en de agenten weg waren, werd het feest alsnog in gang gezet. Er vloeide alcohol en uit een bluetooth-speaker klonk harde muziek. “Om half elf zijn we weer gekomen omdat er meldingen van geluidsoverlast waren binnengekomen’’, zegt Don. “Op het strand waren inmiddels ongeveer 200 jongeren. In overleg met de organisatie is het feest beëindigd en is iedereen weggegaan. Volgens mijn collega’s gebeurde dat in een goede sfeer en is alles netjes achtergelaten.’’