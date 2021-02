Politie beëindigt feest met tientallen mensen in Ritthem

Bomenfonds Vlissingen gaat jaarlijks tientallen nieuwe bomen aanplanten

12 februari VLISSINGEN - Vlissingen heeft een Bomenfonds om de gemeente beter uit te rusten met water- en kooldioxide- opnemende organismen. Doel is om elk jaar enkele tientallen nieuwe bomen aan te planten in het openbaar groen van Vlissingen. Komend najaar is de eerste aan de beurt.