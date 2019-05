Politie achtervolgt fietsendieven in Middelburg: drietal crasht tegen hek

In het witte voertuig waarin de mannen zaten troffen agenten meerdere gestolen fietsen aan. Het drietal zit nu vast in Torentijd. De aanhouding van de mannen gebeurde volgens de politie door goede samenwerking van meerdere agenten. Nadat de auto tegen een hek was gereden, sloegen twee van de drie inzittenden op de vlucht. Beiden konden snel worden gepakt. Eén van hen verzette zich bij zijn aanhouding, waardoor politiehond Kayne moest ingrijpen.