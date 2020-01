Podium De Piek 50 jaar: ‘Het was knokken om te overleven’

Het jubileumjaar opent zaterdag met een sixties-benefietfestival ‘With a little help from my friends’, een vier uur durende ode van vier Zeeuwse bands aan de pop en rock ten bate van De Piek. Voor het podium is die titel letterlijk te nemen, want het dankt zijn bestaan sinds anderhalf jaar louter aan vrienden. Die nemen onbetaald en met weinig geld de programmering, de bar, de kaartverkoop, promotie, de website en niet te vergeten de schoonmaak en het kluswerk voor rekening. Dat is geen akkefietje in het tamelijk doorleefde pand aan de Hellebardierstraat, weet beheerder Erik van der Meer. Elf jaar geleden begonnen als glazenophaler.