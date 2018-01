Platina paar leeft nog zelfstandig in Arnemuiden

VideoARNEMUIDEN - Op de trouwdag zelf, 14 januari 1948, was het mooi weer, zeggen Lein Dieleman (90) en Neeltje Wisse (92) maandag als druilerige regen er voor zorgt dat hun feestvlag slap aan de mast in de tuin in Arnemuiden bungelt. Zondag vierden Neeltje en Lein hun platina bruiloft.

Het stel leerde elkaar een kleine 74 jaar geleden kennen tijdens de oorlog. Lein moest tegen zijn zin een lading spullen voor de Wehrmacht van Arnemuiden naar Waterlandkerkje brengen. Omdat hij op boerderij Brakenburg paarden had, werd hij ingeschakeld. Het saboteren van een wagen ('ik had de lucht uit een band laten lopen en zei dat-ie lek was') hielp niet, omdat de Duitse bezetter bij een andere boer een wagen confisceerde. In een dag naar de overkant komen, ging niet. Lein en zijn wagen kregen onderdak in een boerderij bij Ritthem, het huis van Neeltje.

,,Na de bevrijding kwam ik hem tegen bij het schaatsen. En zo is het gekomen", lacht Neeltje. Tot Brakenburg het veld ruimde voor nieuwbouw in Arnemuiden werkten Lein en Neeltje - eerst nog bij (o)pa Dieleman, later voor henzelf - op de boerderij. ,,Die stond maar een eindje verder in onze huidige straat. Waar we nu wonen in de Korenbloemlaan liepen destijds koeien", vertelt Neeltje. Ze werkte tot begin jaren zeventig hard mee op de boerderij, ondanks het feit dat ze ook het gezin met zeven kinderen draaiend hield. Lachend: ,,Maar hard werken kan niet slecht zijn voor een mens als je nu ziet dat we er allebei nog zijn."

Na het verdwijnen van de boerderij werkte Lein nog een jaar of zeventien bij een schildersbedrijf, waar hij vooral huizen voorzag van spouwisolatie en/of dubbele beglazing. ,,Dat heb ik ook graag gedaan hoor", zegt hij.

Volledig scherm Lein Dieleman (90) en Neeltje Wisse (92). © Dirk Jan Gjeltema

De zeven kinderen zorgden voor dertien kleinkinderen, die tot nu toe elf achterkleinkinderen aan de grote familie toevoegden. Neeltje: ,,We hebben dan ook een gezellig feest gevierd. Niet iedereen was er, omdat de drie kinderen in het buitenland - twee in Frankrijk, één in Slovenië - in de winter niet zo makkelijk kunnen overkomen. Maar tijdens de verjaardag van mijn man in april hopen we iedereen weer eens te zien."

Ondanks hun gevorderde leeftijd wonen Neeltje en Lein nog zelfstandig. Lein is niet meer zo goed ter been. ,,Maar ik schil de aardappels en maak de groenten schoon en Neeltje kookt." Zijn vrouw vult aan: ,,Een keer in de week komt er een hulp, die flink schoonmaakt. En een tuinman zorgt ervoor dat de tuin in orde blijft, alleen de bloemenhoek is voor mij. Daar werk ik graag in de lente en de zomer. Omdat onze slaapkamer op de begane grond is, gaat het allemaal nog prima."