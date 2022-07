Plastic Soup Surfer Merijn Tinga surft 500 miljoen koffiebekers lang om aandacht te vragen voor wegwerpcultuur

In Nederland belanden elke ochtend vijf miljoen koffiebekers in de afvalbak nadat ze slechts één keer zijn gebruikt. Daarna eindigen de meeste in de verbrandingsoven, worden hooguit gerecycled tot toiletpapier of eindigen op straat of in de natuur. Al die bekers naast elkaar zijn goed voor een rij van 385 kilometer. Om aandacht te vragen voor de wegwerpmaatschappij e-foilt (surfen met een elektrisch motortje) Merijn Tinga (50) precies die afstand door Nederland en België, van Brussel naar Amsterdam. Onderweg doet hij veertien plaatsen aan. Maandag waren dat Terneuzen en Vlissingen, dinsdag is hij te vinden bij de Brouwersdam op Schouwen-Duiveland.