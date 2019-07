Planten en beeldjes op Vlissingse begraafplaats verplaatst door misverstand over grens van graf

VIDEO | UPDATE 19.25 uur Speedboot botst op rubberboot bij Zoutelande: meisje (15) overleden

23 juli ZOUTELANDE - Een 15-jarig meisje uit het Limburgse Neer is vanmiddag omgekomen bij een ongeluk tussen een speedboot en rubberboot bij Zoutelande. Het meisje zat in de rubberboot toen die om 15.19 uur werd geraakt door de speedboot. De bestuurder van de speedboot is aangehouden.