Planbureau verhuist mogelijk van ZB naar HZ

‘Vlissingen kan misbruik van lachgas afdoende aanpakken’

19:10 VLISSINGEN - Vlissingen kan overlast door lachgasgebruikers stevig te lijf met de regels die al staan in de algemene plaatselijke verordening van Vlissingen. Er komen geen specifieke lachgasmaatregelen of onderzoek naar lachgasgebruik in het openbaar en in de horeca, meldt het college.