Plan voor grote ondergrondse parkeergarage in Domburg

Middelburg reikt kunste­naars de hand: subsidie in ruil voor erfpacht

14:30 MIDDELBURG - Nooit in haar bestaan wilde de Middelburgse Atelier Stichting subsidie van de gemeente. Nu biedt de gemeente dat toch aan, om een financieel meningsverschil met de kunstenaars op te lossen. Maar of de handreiking voldoende is, moet nog blijken.