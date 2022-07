Plan voor appartemententorens waar nu nog oude praktijkgebouw zeevaartschool aan boulevard Vlissingen staat

updateVLISSINGEN - Een bouwconsortium wil het praktijkgebouw van de Vlissingse Zeevaartschool slopen zodat het aan Boulevard Bankert een woontoren van zeven en tien verdiepingen kan bouwen. Yoeri Kambier van de Zeeuwse Vastgoed Ontwikkeling hoopt dat hij in de loop van 2025 de kopers de sleutels van de veertig appartementen kan overhandigen. ,,Maar dat is erg ambitieus.”

Hij laat ook weten dat hij plannen heeft om van het andere deel van de zeevaartschool, ‘het gebouw met het torentje’, een hotel te maken. ,,Dat is echter nog lang niet zeker. Die plannen moeten we eerst nog verder uitwerken. Daar hebben we meer tijd voor nodig.”

Kambier zegt dat het niet lukt het praktijkgebouw van de Zeevaartschool in de originele staat te behouden en te integreren in het appartementencomplex. ,,De kwaliteit van het pand is slecht. Daarnaast zorgt de specifieke indeling voor aanzienlijke beperkingen.” Ook is het volgens hem niet mogelijk alleen de gevel te behouden ,,Die verkeert in een te slechte staat want hij is onder andere aangetast door het zout. De karakteristieke elementen, zoals de gevelsteen van Prins Hendrik, worden wel verwijderd en teruggegeven aan de HZ. In de entree van het complex willen we wel verwijzing naar wat hier ooit stond.”

Vanaf 6,5 ton

In overleg met gemeente, stedenbouwkundige en architect wordt de komende periode gekeken naar een invulling die passend is voor de locatie en die aansluit bij de visie van de gemeente. ,,Maar de intentie is om daar appartementen te bouwen.”

Quote Met dit plan begint de boulevard van Vlissingen op Knokke te lijken Arjen Drijgers, voorzitter Heemschut Zeeland Deze locatie is volgens de ontwikkelaar een van de laatste plekken aan de boulevard waar appartementen kunnen komen. ,,Bovendien is het een geweldige plek. Nergens varen de schepen zo dicht langs de kust.” Hoewel er nog geen ontwerp is, wil hij daar appartementen van honderd tot honderdvijftig vierkante meter bouwen met prijzen die liggen tussen de 6,5 en negen ton. ,,Maar veel hangt af van hoe de markt zich ontwikkelt.” Hij is er echter van overtuigt dat het geen probleem is kopers te vinden voor de appartementen.

Kambier beseft dat hij met het plan voor de sloop van het praktijkgebouw van de Vlissingse Zeevaartschool en de bouw van appartementen op veel weerstand zal stuiten. Dat bleek ook negen jaar geleden toen de HZ plannen had om het praktijkgebouw te slopen en daar een onderwijstoren van zeven en acht verdiepingen neer te zetten. Veel inwoners van Vlissingen en oud-leerlingen van de Zeevaartschool kwamen daar toen tegen in verzet.

Rijksmonument wordt in de schaduw gezet

Arjen Drijgers, de voorzitter van Heemschut Zeeland, schrikt als hij hoort van de plannen van het consortium van AVV Beheer, Bouwgroep Peters en de Zeeuwse Vastgoed Ontwikkeling. Zeker als hij hoort dat het gaat om woontorens met zeven en tien verdiepingen. ,,Dan staat het oude hoofdgebouw, het schoolgebouw van de Zeevaartschool, straks ingeklemd tussen twee torens. Dan wordt een prachtig rijksmonument letterlijk in de schaduw gezet.” Hij vindt dat de Vlissingse boulevard dan op Knokke begint te lijken. Hij hoopt dat de gemeente hier een stokje voor steekt. Begin dit jaar, toen de voormalige Zeevaartschool en het praktijkgebouw te koop werden gezet, pleitte Heemschut al voor behoud en een mooie bestemming. ,,Want het maritiem erfgoed in de stad mag gezien worden en mag niet verdwijnen.”

Kambier verwacht dat het uitwerken van de plannen voor het appartementencomplex zo’n anderhalf jaar in beslag nemen. ,,Als alles meezit, kan het daarna in de verkoop en kan er gebouwd worden.” Hij geeft ook aan dat hij de plannen wil uitwerken en afstemmen met omwonenden en belanghebbenden.