Plan inwoners Oostkapelle komt er: buitenplaats wordt herbouwd

Oud-voorzitter Jaap Keijmel van de Dorpsraad Oostkapelle noemt het een voorbeeld van een project dat bedacht is door inwoners en vervolgens omarmd is door het dorp, de politiek, het gemeentebestuur en ondernemers. ,,Toen we in 2013 het Dorpsplan Oostkapelle schreven, stelden we voor het Knotwilgterrein te herontwikkeld zodat het oorspronkelijke Huis te Oostkapelle en de omgeving zoveel mogelijk in oude glorie zouden worden hersteld. Samen met een stedebouwkundige zijn we daarmee aan de slag gegaan en dat resulteerde in een plan dat nu één op één is overgenomen en wordt uitgevoerd.”