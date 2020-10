Piloot Spitfire was 21-jarige Sydney Cheeseman

Ferdinand Ralf geeft impuls aan plan voor kenniscen­trum slavernij: ‘We moeten verder komen dan goede bedoelin­gen’

14 oktober MIDDELBURG - Acht jaar al ijvert Ferdinand Ralf voor de komst van een slavernijmuseum in Middelburg. ,,De reacties zijn wel goed, maar blijven hangen in gesprekken en goede intenties.” In het kielzog van de Black Lives Matterbeweging geeft hij zijn plan een nieuwe impuls. ,,In 2024 moet er een kenniscentrum zijn.”