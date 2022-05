Pijnlijke blunder bij nieuwbouw school Oost-Souburg: fundering ligt 180 graden gedraaid

Podcast Podcast de PZC deze week: Buiten schijnt de zon, binnen regent het bier. Eindelijk weer HRIEPS!

Na de jubileumeditie werd het festival maar liefst vijf keer uitgesteld. Maar nu is het eindelijk zover: de 26e editie van HRIEPS gaat los. Wie erg gehecht is aan zijn schoenen of kapsel kan beter thuisblijven, maar wie de charme van een bierdouche kan waarderen heeft gegarandeerd een fantastische dag. Ruben Oreel fotografeert het festival al jaren. Hoe overleeft zijn camera deze dag? Ook Ernst Jan Rozendaal heeft zijn oudste schoenen klaarstaan om verslag te doen van het unieke feest in de polder. Samen praten ze erover met Noortje de Kroo in de nieuwste aflevering van de PZC deze week. Beluister de podcast hier of via je favoriete podcast app.

7 mei