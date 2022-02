Pieter Jan Mersie (CU) wil al hardlopend weten wat er leeft in Vlissingen

Dat kunnen inwoners van de stad zijn, maar ook organisaties of instanties. Mersie, die vorig jaar van Middelburg naar Vlissingen verhuisde, is benieuwd naar wat er leeft in de stad, wat inwoners van Vlissingen, Souburg en Ritthem belangrijk vinden. Ook hoopt hij op ideeën waar hij en de rest van zijn fractie zich voor kunnen inzetten de komende vier jaar.

Vanwege de coronacrisis is het contact in beginsel buiten en dus bedacht hij een hardloopchallenge. Voor wie niet van hardlopen of wandelen houdt, wordt gekeken naar een andere oplossing om in gesprek te gaan. Wie de challenge van Mersie wil volgen kan dat doen via de Facebookpagina van de ChristenUnie Vlissingen of (voor de sporters) ook op de hardloopapp Strava.