Piet Kraan op 76-jarige leeftijd overleden: hij was er altijd, voor iedereen

Kraan kreeg in januari van dit jaar te horen dat hij longkanker had. Daar werd hij voor behandeld in het Adrz in Goes, maar dit weekend werd dat stopgezet, vertelt zijn broer Pim Kraan. ,,Piet was te slecht geworden als gevolg van de behandeling. Die vergde veel van zijn lichaam, dat bleek erg zwaar. Hij kon gewoon niet meer. Gelukkig was hij aan het einde wel pijnvrij.” Kraan overleed in het ziekenhuis. Het was eigenlijk de bedoeling om Piet nog naar huis te brengen, vertelt zijn broer. ,,Maar de feiten haalden ons in. Het ging sneller dan we dachten.”