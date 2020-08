Piet Bruinooge stopt als burgemeester van Alkmaar en keert terug naar Zeeland

Koudekerk­se ringrij­ders kampen als eersten als vanouds, maar discreet op een weide

16 augustus HOOGELANDE - Even was het weer als vanouds: witte pakken, oranje sjerpen, gevlochten manen en de lans gericht op de ring. Ringrijdersvereniging Koudekerke brak de ban zaterdag met een wedstrijd in eigen gelederen bij Hoogelande. Er mochten 250 mensen komen van de Veiligheidsregio Zeeland. Het werden er nooit meer dan tachtig.