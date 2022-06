Pierre en Ans zijn 70 jaar samen: ‘Het is omgevlógen’

Ze leerden elkaar kennen in 1947 op een feestje in de Loodsensociëteit in Vlissingen. Hij zat op de Zeevaartschool en herkende haar al snel. ,,Ik had met haar broers op de lagere school gezeten. En haar vader én mijn vader waren allebei loods.” Ze dansten samen - ,,Ja, dat kon hij goed” - en sindsdien was het ‘aan’.

De wereld over

Trouwen deden ze pas in 1952. ,,We hadden zo lang verkering omdat er na de oorlog geen huizen beschikbaar waren in Vlissingen", vertelt Pierre. Terwijl hij met koopvaardijschepen de wereld over voer - van Japan tot Zuid-Amerika en van Australië tot Canada - zorgde zij thuis voor het groeiende gezin. Uiteindelijk kregen ze vijf kinderen, negen kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen.

,,Mijn moeder was een echte moeder. Je kon alles bij haar kwijt en ze was zeer zorgzaam", vertelt dochter Ineke. ,,Ze zorgde ook lang voor haar eigen moeder.” Dat ze door fysiek ongemak niet meer bij haar man aan de boulevard kan wonen maar sinds een jaar in Scheldehof woont, is daarom extra moeilijk.

Meer samen

Van 1956 tot 1981 werkte Pierre van der Weijde als rivierloods op de Westerschelde. Dat hij niet meer zo lang weg was van huis, vond Ans wel fijn. ,,We konden meer samen doen en samen voor de kinderen zorgen. We hebben veel gereisd en een mooie tijd gehad samen”, vertelt ze.

Pierre gaat dagelijks naar Scheldehof om bij Ans te zijn en voor haar te zorgen. Intussen volgt hij het wereldnieuws op de voet, lacht dochter Ineke. ,,Hij leest de PZC van voor naar achter en terug. Je kunt hem niks wijsmaken.”