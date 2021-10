Peuters en kleuters ontwikkelen spelend hun motoriek bij Vlissingse Turn Vereniging

Bekladdin­gen kwetsen bewoners: ‘Alsof dit een hoeren­buurt is’

21 oktober MIDDELBURG - Een SS-teken, schuttingtaal, woorden die suggereren dat het een hoerenbuurtje is. Bewoners van de Sint Jorisstraat in Middelburg zijn ontdaan over de bekladdingen op deurposten en naamplaatjes bij deurbellen. ,,We nemen dit hoog op", zegt Wim Steketee.