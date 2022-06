Peuteropvang in Koudekerke, de loco-burgemeester wilde er eerst niets van weten

Voedsel­bank baalt van besluit Vlissingen: ‘Leken uit impasse maar zijn terug bij af’

MIDDELBURG - ‘Enorm teleurgesteld’ is Emmy de Kraker van de Voedselbank Walcheren in de gemeente Vlissingen. ,,Bijna waren we rond over extra geld voor huisvesting, maar nu zijn we terug bij af.”

13 juni