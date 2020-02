Petra voelde zich vrij aan het Middelburgse Baaijenompad: ‘Daar kon alles’

Weer Even ThuisHet is niet verwonderlijk dat Petra Flipse (1968) violist werd. Lawaai maken, dat kon thuis in Middelburg. Alles kon. ,,Al kwam een buurvrouw op een gegeven moment wel met een kussentje voor de tuba.”

,,Mijn ouderlijk huis stond aan het Baaijenompad", vertelt Petra Flipse ,,Daar wonen was vrijheid. We hadden bijna geen buren, we konden doen en laten wat we wilden. Nu is het volgebouwd en begint daar de Veerse Poort, maar vroeger konden we kijken tot Veere en achter de volkstuintjes waren er akkers tot aan de Veerseweg.”

Kussentje

Volledig scherm Petra Flipse is musicus en viooldocent. © Dirk Jan Gjeltema Lawaai maken, dat kon bij de familie Flipse. ,,Mijn oudste zus draaide keihard popmuziek en Jo, mijn zeven jaar oudere broer, speelde tuba en piano.” Er werden dwarsfluiten van pvc-buizen gemaakt, Petra’s moeder schilderde en zong en speelde piano, het jongere zusje speelde cello. ,,En mijn vader luisterde en maakte opnames. Ik herinner me trouwens wel dat een buurvrouw eens kwam met een zelfgemaakt kussentje. Ze vroeg zich af of het zou helpen als we die in de tuba zouden stoppen.”

,,Als ik in bed lag hoorde ik Jo Chopin instuderen. Ik kan met m’n ogen dicht aangeven waar de polonaises en de impromptu technisch veeleisend worden. Die stukjes deed hij vier keer.” Petra neuriet een stukje van Chopins Polonaise opus 53 en beweegt haar handen op de maat mee.

Blokfluit

,,Zelf ging ik ook aan de slag met een instrument. Ik had blokfluitles in een bovenzaaltje van de Concert- en Gehoorzaal (Zeeuwse Concertzaal, red), die toen nog de oude ingang aan de Singelstraat had. Blokfluit was geen succes. Ik vond het wel heel leuk om met het groepje te fluiten, maar ik studeerde nooit.”

,,Na mijn AMV - Algemene Muzikale Vorming, dat was toen nog verplicht op de muziekschool - mocht ik een eigen instrument kiezen. Er was een muziekdag in de Concert- en Gehoorzaal, daar klonk van alles. Ik heb vreselijk getwijfeld tussen harp en viool en het laatste gekozen. Mijn oma was ook violist en op het Baaijenompad hadden we drie violen op zolder liggen.”

,,Op de oude foto bij dit artikel wordt mijn 8e verjaardag gevierd in de tuin van ons huis. Zelf ben ik op de rug te zien. Rechts werd, het is niet te zien op de foto, stoelendans gedaan. Mijn broer en een vriend maakten de muziek. Omstreeks deze leeftijd ben ik begonnen met vioolspelen.”

Half viooltje

,,Eerst was ik nog te klein voor de instrumenten van zolder. We huurden een half viooltje bij de muziekschool. Na verloop van tijd was ik toe aan een hele viool en koos ik een instrument van zolder. Het is fascinerend om met een grotere klankkast te gaan spelen. Elke centimeter klankkast geeft meer toon.”

,,Met m’n zusje ging ik naar het Zeeuws Jeugdorkest en het strijkersensemble. Ik heb altijd graag samengespeeld. We oefenden in de Kuiperspoort. De muziekschool was nog niet verbouwd en helemaal boven had je nog van die lange open zolders.”

Concert voor altviool

,,Thuis speelde ik ook samen. Met Jo pakte ik dan een heel moeilijke partituur, Paganini bijvoorbeeld, en we probeerden dan zo ver mogelijk te komen samen. Hij piano, ik viool.”

,,Mijn broer was - hij leeft niet meer - een echte muzikant. Ik ben een speler. Een muzikant wil muziek creëren, componeren en vormgeven. Zelf vertolk ik graag op eigen wijze, verder reikt mijn ambitie niet. Ik hou van een goed orkest en een fijne dirigent. Mijn broer heeft trouwens eens een concert voor altviool en orkest voor mij geschreven. Het is helaas nog nooit uitgevoerd met een orkest.”

Op 16-jarige leeftijd ging Petra in het Zeeuws Orkest spelen, bij de tweede violen. ,,Dat was heel spannend. Louis Stotijn stond toen op de bok, hij had als dirigent de wind er goed onder. En ik speelde gelijk mee met ‘de eerste’ van Mahler. Het laatste deel van die symfonie heeft heel lastige stukken, daar viel ik toen flink mee door de mand.” Eenmaal op het conservatorium ontdekte Petra ook de altviool. Een instrument met een nog grotere klankkast. ,,We speelden de Holberg Suite van Grieg en niemand zag het zitten om de partij van de altviool in het laatste deel te spelen. We hebben de muziek omgeschreven zodat ik viool kon spelen met een altviool onder mijn kin.”

,,Frits Tavenier, een voormalige voorzitter van het Zeeuws Orkest, vroeg me daarna altviool te spelen in het orkest. ‘We hebben een dringend tekort’, zei hij.” De altviool lag Petra goed en dus studeerde ze na viool ook altviool op het conservatorium in Utrecht. ,,En ik speel nog steeds in het Zeeuws Orkest als aanvoerder van de altgroep. Het orkest is in alle jaren steeds beter geworden. Dat is genieten.”

