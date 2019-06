Petra Bakker is hét gezicht van Middelburg: ‘Ik hou van die stad’

Veere aarzelt over nieuwe trap voor over de duinen

17 juni DOMBURG - De Veerse commissieleden hebben wat extra tijd nodig om na te denken over een experiment met een nieuwe trap voor over de duinen. Ze vinden de trap die nu wordt voorgesteld wel mooi maar ook heel erg duur. De trap kost namelijk ruim zes ton. En dat is volgens hen een bedrag waar je heel wat gewone trappen voor kan maken.