Petitie tegen sloop: Maak van huis Etty Hillesum een rijksmonument

Opbrengst verkocht COC-pand in nieuw fonds gestopt

13 april MIDDELBURG - De opbrengst van het in 2018 verkochte pand van COC Zeeland in de Lange Noordstraat in Middelburg heeft een bestemming gekregen. De opbrengst is in een nieuw fonds gestopt dat investeert in projecten en activiteiten die de LHBTI-emancipatie in Zeeland verbeteren.