Petitie tegen losloopverbod honden op Vlissings strand

City Seeds kijkt naar Driewegen­hof Middelburg als nieuwe locatie

13:25 MIDDELBURG – City Seeds Middelburg kijkt of het mogelijk is te verhuizen naar een terrein bij de flats aan de Driewegenhof. De Gemeenschapstuin wilde aanvankelijk verhuizen naar een deel van het terrein aan het Meiveld dat in gebruik is bij scoutinggroep Kazan de Wolf. Dat plan stuit echter op groot verzet bij de scouts. Ze willen hun terrein niet kwijt, ook niet gedeeltelijk, omdat dat hen beperkt bij hun activiteiten.