Peter Sijnke brengt herziene uitgave van zijn boek over ‘het eerste grote festival op het Europese vasteland’

Vlissingen en de provincie geven rugdekking: Film by the Sea kan definitief doorgaan

25 juni VLISSINGEN - Door een extra subsidie en een garantstelling van de gemeente Vlissingen en de provincie kan het festival Film by the Sea dit jaar definitief doorgaan. ,,Ik ben ontzettend blij dat ik de afgelopen maanden niet met mijn armen over elkaar heb gezeten en al geprobeerd heb het festival op de rit te krijgen", zegt directeur Jan Doense.