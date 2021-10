Peter Pannekoek speelt oudejaarsconference: ,,Het liefste zou ik willen dat iedereen van me houdt”

Peter Pannekoek is de laatste jaren met recht een BN’er te noemen. Hij vergaarde veel bekendheid met zijn vaste weekafsluiting bij De Wereld Draait Door , werkte mee aan ‘The Roast’ van Gordon en Giel Beelen en is al jaren vast panellid bij Dit Was Het Nieuws . Toch ziet hij zijn tv-werk niet als hoofdzaak. ,,Theater is de kern van mijn leven”, vertelt de 35-jarige cabaretier. ,,Alles wat ik daar omheen doe dient theater.”

Hij is trots op zijn uitverkiezing, al gaat het te ver om te zeggen dat Pannekoek al jaren droomt van ‘schitteren op oudejaarsavond’. ,,Het maken van een oudejaarsconference is zeker niet vanaf het begin van mijn carrière de heilige graal geweest, al vind ik het een prachtige Nederlandse traditie. De oudejaarsconference doen is als het culturele bondscoachschap. Iedereen heeft er een mening over en ook mensen die me niet leuk vinden zullen gaan kijken en oordelen.”