Peter Maranus wint met 27 van de dertig ringen in Aagtekerke

Festival Onder­stroom: Dynamisch, wervelend en hilarisch

Vlissingen dompelt zich weer drie dagen onder in theatersferen met een mix van theater op locatie, straattheater op pleinen, vermakelijke voorstellingen in tentjes, beeldende kunst en circustheater. Festival Onderstroom zal de Vlissingse binnenstad weer omtoveren in één groot ‘openluchttheater’. ,,Het wordt spectaculairder dan ooit.”

7 juli