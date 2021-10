Persoon gewond bij steekpartij in Vlissingen, politie houdt man aan

Rond het middaguur riep de politie via het netwerk van Burgernet op uit te kijken naar een man die in Vlissingen rond zou lopen met een mes. Die actie werd veertig minuten later beëindigd met de melding dat de man aangehouden was. Dat lukte mede dankzij een tip die via datzelfde Burgernet was binnengekomen. Een man die voldeed aan het signalement dat via Burgernet werd verspreid, werd aangehouden in de Begonialaan.