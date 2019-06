Persoon gewond bij ongeluk tussen Domburg en Oostkapelle

Laatste kerkdien­sten in Hofplein­kerk en Hoeksteen Middelburg

31 mei MIDDELBURG - De Nieuwe Kerkgemeente neemt zondag afscheid van de Hofpleinkerk en de Hoeksteen in Middelburg. ,,We zullen in beide kerken terugkijken in dankbaarheid", zegt Ivette van der Sluijs, voorzitter van de Nieuwe Kerkgemeente Middelburg.