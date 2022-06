Persoon ernstig gewond bij ongeval in tuin Vlissingen

De hulpdiensten werden omstreeks 10.55 uur opgeroepen. Ter plaatse troffen de hulpverleners in de achtertuin van de woning een gewond persoon aan. Het slachtoffer is door de medewerkers van de ambulancedienst onderzocht. Vanwege de aard van het letsel werd ook de traumahelikopter uit Rotterdam opgeroepen. Het slachtoffer is uiteindelijk met spoed per ambulance naar het ziekenhuis in Goes gebracht.