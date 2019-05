Pepijn Suurmeijer uit Middelburg maakte een schilderij zoals Da Vinci dat deed

Officier eist opname in psychiatri­sche kliniek voor psychoti­sche Vlissinger

2 mei MIDDELBURG - Poging tot brandstichting en bedreiging in een cannabiswinkel in Goes. De 35-jarige R.R. S. uit Vlissingen moest donderdag voor onder andere deze feiten voor de rechtbank in Middelburg verschijnen. De officier van justitie eist een gedwongen opname in een psychiatrische kliniek voor één jaar.