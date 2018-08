Peper & Zout in Middelburg sluit de deuren

De papegaaien snacken mee bij Foodtrucks by the Sea

19:39 KOUDEKERKE - Overdag is het bakken in de paardenbak van Ride by the Sea aan de Wielemakersbaan in Koudekerke, die dezer dagen weer dienst doet als standplaats voor de Foodtrucks by the Sea. Maar tegen de avond is het er gezellig snacken, met een hamburger, nachos, quesadillos of een bouillabaissebitterbal, chillend op de banken onder het zonnedoek.