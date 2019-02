PEER zet reuzenstappen met strak en zelfverzekerd debuutalbum

De sound is onmiskenbaar PEER: de nummers bruisen van de energie en refereren overduidelijk naar de Britpop. Het debuutalbum laat zich dan ook luisteren als een logisch vervolg op de EP Mad for it!, die bijna twee jaar geleden verscheen, maar de Middelburgers laten horen heel veel stappen te hebben gezet. De band klinkt nog strakker en zelfverzekerder en dus beter. Muzikaal en tekstueel is de band in korte tijd weer flink gegroeid. Dat blijkt zeker ook in de indrukwekkend sfeervolle afsluiter Siren. Liefde, met al het moois en moeilijks dat daaruit voortkomt, is de inspiratiebron geweest voor Laughing about it is far more exciting. PEER kan zich met dit album meten met soortgenoten als The Kooks.