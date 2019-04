PEER sluit clubtour af in thuisstad Middelburg

PEER bracht begin februari de plaat Laughing about it is far more exciting uit en trapte de clubtour af in Paradiso in Amsterdam. Daarna volgde een rondje Nederland dat thuis moet eindigen. Het concert in De Spot op 12 april begint om 20.00 uur, met als voorprogramma de Vlaamse band The Lighthouse. Het optreden in De Drvkkery diezelfde middag begint om 15.00 uur.