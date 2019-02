PEER daagt op debuutalbum zichzelf en de luisteraar uit

Zanger en gitarist Gijs Teuwsen windt er geen doekjes om: PEER heeft ambities. De vier Middelburgers wisten precies waar ze wilden spelen. Te beginnen in de Amsterdamse poptempel Paradiso, te eindigen in De Spot in Middelburg.

,,In Paradiso komen ook gasten uit de muziek- en radiowereld, en familie natuurlijk. En vrienden van de Herman Brood Academie, waar Jesper en ik studeren; hij gitaar en ik zang. En van het Conservatorium in Haarlem, waar Renzo studeert. Het is juist tof om jezelf op die manier uit te dagen. We gaan meteen los. En het einde van de tour is natuurlijk in De Spot, dat wordt een homecoming gig.”

Teuwsen klinkt ontspannen en zelfverzekerd. ,,We zijn excited en klaar voor de tour.”

Debuutalbum

Dat zelfvertrouwen klinkt ook duidelijk door op het debuutalbum, dat afgelopen vrijdag is verschenen: ‘Laughing about it is far more exciting’. Teuwsen geeft daarvoor eerst de eer aan de twee producers, Huub Reijnders en Peter Slager (Bløf). ,,Die fearlessness, daar hebben zij voor gezorgd. Zij hebben ons gestimuleerd om te experimenteren. En dat lef zit ook wel in onszelf. We zijn niet bang om iets te proberen.”

Beste voorbeeld is het nummer Siren, waarmee PEER de plaat afsluit. Een bijzonder sfeervol, gevoelig en rustig nummer, zeker na de spontaniteit en het bravoure van de elf liedjes ervoor. ,,Aan dat nummer hebben we ruim een half jaar gewerkt. De basis was er al, maar dat euforische einde nog niet. Uiteindelijk hebben we daar toch voor gekozen. Dat was gedurfd, en het is geslaagd.”

Gegroeid

Met precies dat liedje laat PEER horen in korte tijd te zijn gegroeid als band. Twee jaar geleden verscheen de EP Mad for it! en die was, vindt Teuwsen zelf, veel eenvormiger. ,,Die liedjes zou je in een concert moeiteloos na elkaar kunnen spelen, ze liggen meer in elkaars verlengde. Op de nieuwe plaat liggen de liedjes veel verder uit elkaar. Er zitten meer rustige elementen in. Dat begon al met Carousel. Het is voor onszelf ook een ontdekking dat we dat kunnen.”

Reikwijdte, noemt Teuwsen het. ,,Mad for it! hebben we destijds in vier dagen opgenomen en is de weerslag van een moment in de tijd. Het geeft die periode in ons leven mooi weer. Veel energie, en de teksten kwamen heel spontaan tijdens het spelen. Over Laughing about it... hebben we een jaar gedaan. We hebben langer nagedacht over muziek en teksten. Ik heb de eerste tekst van Second thought intelligence gewoon weggegooid omdat ik die niet goed genoeg vond. Onze reikwijdte is gegroeid. Van Pills, dat 8 seconden duurt, tot Siren, alles ligt verder uit elkaar.”

Jongensdroom

Laughing about it is far more exciting is de tweede halte op hun reis. En hoewel het snel gaat met PEER, heeft Teuwsen niet het gevoel in een doordenderende trein te zitten. ,,De trein rijdt al een tijdje en we laten op de juiste momenten de juiste mensen in- en uitstappen. We rijden recht naar ons doel toe. De enorme jongensdroom blijft om ooit in Wembley Stadium in Londen te spelen. Maar de meest reële droom is muziek maken en daarvan kunnen leven. Als we ons leven lang kunnen spelen in uitverkochte zalen als Vera in Groningen en albums kunnen maken, is dat heel cool.”

De eerste recensies van het debuutalbum zijn lovend. Daar is de band ‘enorm dankbaar’ voor. Teuwsen: ,,Want we laten alles zien wat we hebben: lieve momenten, en ook humor. We maken gewoon wat we willen en dan wordt het toch wel PEER.”