Pedofiel die zich vergreep aan Middelburgse kinderen, na 23 jaar verlost van tbs

De man werd destijds tot tbs met dwangverpleging veroordeeld omdat hij zich in Middelburg vergrepen had aan vier jonge kinderen. Fietsend in een kinderrijke buurt zag hij een 11-jarige jongen met een meisje ‘rommelen’ en hij vroeg of hij ‘mee mocht doen’. Hij vergreep zich aan de jongen en liet zich door het kind bevredigen. De jongen kreeg daarvoor een tientje. Een maand later ontdekte hij in de buurt van het station drie meisjes in de leeftijd van 5 en 7 jaar. Hij nam de meisjes mee naar een schuurtje en pleegde daar ontucht met hen. B. werd betrapt en de schuur uitgejaagd.