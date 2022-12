Paula woont nog niet in Kop van het Dok, maar weet al dat ze 'nooit meer weg wil’

Bremmers is geen geboren Zeeuwse, maar woonde de laatste jaren in het buitengebied van Noordgouwe. ,,Altijd met plezier gewoond, maar nu we wat ouder worden, is een beetje reuring prettig. Die vinden we in Vlissingen.” Als voormalig zorgmedewerker weet Paula (71) hoe belangrijk de nabijheid van zorg is. ,,Je moet zo lang mogelijk thuis wonen. Ja natuurlijk, dat wil iedereen; maar dat wil niet zeggen dat dat altijd gaat. De Kop van het Dok is verbonden met woonzorgcentrum Scheldehof. Ideaal.”