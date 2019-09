Paul van de Broeke wint laatste ringrijwedstrijd van het seizoen

In Dishoek werd ook het seizoen afgesloten door de Koudekerkse Ringrijders Vereniging. De 22 rijders reden 30 beurten. Simon de Pagter stak 29 ringen en werd daarmee de winnaar van de dag. Sjaak Janse won de 1e beker in de grote finale. In de kleine finale was het Marco van de Voorde die de 1e beker won. Lizzy van Tatenhove won de pollepel, waarvoor ze de 10mm ring moest steken in een kamp met Wesley van de Voorde.