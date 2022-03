Paul Sonke en Piet de Nooijer: ‘Houd ontwikkeling Boulevard de Ruyter niet tegen met auto’s op die plek’

In Oekraïense sferen voor de lens

MIDDELBURG - ,,Visagie is meer dan alleen mensen mooier maken”, zegt Annechien Petiet, hoofddocente van De School van Mieke Petiet in Middelburg. ,,Als visagist is het belangrijk om te weten wat er in de wereld speelt omdat het grote invloed kan hebben op modebeeld en schoonheidsidealen.’’

26 maart