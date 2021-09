Paul de Munnik: Dwars door de onzekerheid heen

In zijn jonge jaren zong Paul de Munnik in het kerkkoor van zijn moeder en stond hij vooraan in de kerk Noël te zingen tijdens de kerstnachtdienst. Zaterdag is de ‘cirkel rond’ als de zanger weer mag optreden in een kerkgebouw: de Oostkerk in Middelburg.