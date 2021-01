Passanten weten in buurtschap Welzinge weer waar ze zijn

Een vrolijke fietser uit het naburige Nieuwland klaagde enkele maanden geleden dat door het ontbreken van drie borden van de Scheeweg, een bord van de Welzingseweg en één van de Zuidweg veel in de streek onbekende fietsers en wandelaars niet meer wisten waar ze waren. Of hij er echt op had gerekend dat de gemeente naar zijn klacht zou luisteren, schrijft hij niet. Maar hij is wel heel blij dat Vlissingen actie ondernam en stuurde de gemeente een nieuwjaarswens, waarin hij liet weten dat de nieuwe bordjes in Welzinge ‘alvast helpen’ om van 2021 een gelukkig nieuwjaar te maken.