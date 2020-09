Paskal Jakobsen van BLØF brengt nieuw nummer uit met Typhoon

video NOS-presenta­tri­ce Amber Brantsen: ‘Ik zag alleen nog de eetgestoor­de trucs van andere meiden’

5 september KAPELLE - Plots was ze radio-talent van het jaar. Nog geen jaar later presenteerde Amber Brantsen (30) het NOS-journaal. Voor de buitenwereld had ze het goed voor elkaar. Tegelijkertijd voerde ze een keiharde strijd tegen anorexia. Nu, elf jaar later, schreef ze er een boek over: ‘Uit beeld’. Bij boekhandel Lectori in Kapelle vertelde Brantsen hoe ze daartoe kwam.