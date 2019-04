Pas op, een broedende bontbekplevier!

Groot mysterie in Arnemuiden: Koe Jacoba al dagen spoorloos, iedereen zoekt mee

17:03 ARNEMUIDEN - De familie Janse in Arnemuiden staat voor een groot raadsel. Koe Jacoba is al dagen spoorloos. ,,We hebben overal gezocht, maar ze is nergens te vinden”, vertelt Nelianne Janse van boerderij Dendoel. ,,Hoe kan een koe nou zomaar helemaal verdwijnen? Het is niet echt een klein beest.”